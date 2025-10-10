Immobilien Immobilien
1031 kleine Kurgäste in Adelboden

  10.10.2025 Adelboden
Reportage in der 1948 eingestellten Wochenzeitung «Berner Woche» über den Aufenthalt der zahlreichen ausländischen Kinder in Adelboden von Oktober 1945. BILD: ZVG/E-PERIODICA
Vor 80 Jahren nahm die Schweiz geschwächte und krankheitsgefährdete Kinder aus einigen durch den Weltkrieg zerstörten französischen Städten auf. Über 1000 von ihnen wurden in Adelboden wieder raufgepäppelt – eine gewaltige Leistung aller ...

