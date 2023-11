SCHIESSEN Die Thuner Guntelsey war fest in Berner Hand. Beim JU+VE-Final am Samstag belegten die Schützen aus dem Kanton 18 von 42 Podestplätzen. Bei der Schweizerischen Sektionsmeisterschaft am Sonntag sah es hingegen etwas anders aus.

Junioren und Veteranen ...