19 Jahre Haft gefordert

In ihrem Plädoyer vom Donnerstag erachtete es die Staatsanwaltschaft als erwiesen, dass der heute 65-jährige Frutigländer im Mai und November 2019 nach sexuellen Handlungen zwei afghanische Männer in den Gornerenbach gestossen habe. Bestraft werden soll der Mann auch für sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen an Kindern und sexuelle Handlungen an Minderjährigen gegen Geld. Der Prozess wird am Freitag mit dem Plädoyer der Verteidigung fortgesetzt.