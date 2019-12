Abbruch in Kandersteg wurde auch in Mitholz registriert

Auch die kleineren Erdbeben, die sich Anfang November 2019 in der Schweiz ereignet hatten, wurden von den Messgeräten genau registriert – und hatten zu teilweise deutlich höheren Ausschlägen geführt.

Bezüglich des ehemaligen Munitionslager Mitholz sind nach dem Abbruch in Kandersteg also keine direkten Massnahmen erforderlich. Allerdings soll der Informationsaustausch zwischen dem GFO Kandersteg und den verantwortlichen Stellen in Mitholz und beim VBS unverändert intensiv bleiben, heisst es in einem Sachstandbericht des VBS von heute Nachmittag.