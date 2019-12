Adelboden machte Druck – Vallé-de-Joux die Tore

EISHOCKEY Im Centre Sportif Vallée de Joux hätte der EHC Adelboden den Sack zumachen können: Vor der Weihnachtspause winkte die Tabellenführung. Doch daraus wurde nichts. Die Gegner gingen schnell in Führung, der Ausgleich gelang den Adelbodnern nur kurz.

Die lange Reise in den Waadtländer Jura hatten die Oberländer eigentlich gut hinter sich gebracht. Voller Elan starteten sie ins Spiel, winkte doch bei einem Sieg die vorübergehende Tabellenführung. Entgegen dem Spielverlauf stand es allerdings bereits nach zwei Minuten 1:0 für die Hausherren. Die Adelbodner reagierten vehement auf den Rückstand und konnten in der 4. Spielminute ausgleichen. Kropf legte auf Schmid ab, welcher den Torhüter in der nahen, hohen Torecke erwischte. Doch auch die Gastgeber liessen sich nicht beirren und gingen…