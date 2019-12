Adelbodnerinnen auf dem Podest

CURLING Nach einem harzigen Start gewinnt das Curling-Team Oberwallis mit Céline Koller (Adelboden) den Schweizer Cup. Ebenfalls aufs Podest in Biel schaffte es Larissa Hari (Adelboden) mit Team Langenthal. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Was für eine Erleichterung beim Team Oberwallis am letzten Sonntagnachmittag. Mit einem souveränen 8:4-Sieg gegen Wetzikon Abplanalp AG gewinnt es in Biel den Schweizer Cup 2019. Dabei ging das Auftaktspiel gegen Wetzikon Abplanalp AG am Donnerstagabend mit 4:8 verloren. Mit einem 7:5 konnte das zweite Spiel gegen Limmattal PLEION gewonnen werden. Und dann folgte am Freitagabend die zweite Niederlage gegen Luzern HBL mit 6:3. Am Samstag folgten drei Spiele und es durfte keine Niederlage mehr geben. «Wir standen mit dem Rücken zur Wand», so Céline…