Als «Lothar» durchs Frutigland zog

Überraschend und mit ungeheurer Wucht zieht am Stephanstag 1999 ein Sturm über der Schweiz auf. Im Frutigland werden ganze Wälder geknickt, der Strom fällt vielerorts aus und Häuser werden abgedeckt. GALERIE

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Wer vor 20 Jahren Bekanntschaft mit «Kurt» macht, vergisst dieses Treffen so schnell nicht mehr. Am 26. Dezember 1999 ab Mittag wütet der Sturm – später auch in der Schweiz in «Lothar» umgetauft. Das Frutigland wird durchgerüttelt – mit entsprechenden Folgen.

Peter Rösti, damals Gemeindepräsident von Kandergrund, erinnert sich genau an diesen speziellen Sonntag im Dezember 1999. Er sitzt mit seinen Eltern beim Mittagessen, als der Sturm seinen Höhepunkt erreicht. «Mein Vater sagte: ‹Da stimmt etwas nicht.› Ich dachte zuerst, er sei einfach ängstlich.» Rösti macht…