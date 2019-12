Anders als alle anderen

Agnes Seiler lebt nach dem Motto: «Go with the flow.» Sprich: Das Beste aus dem machen, was das Leben bietet. Sie ist ihrer Zeit oft voraus. Und hat im Ort so einiges bewegt.

RACHEL HONEGGER

Angefangen hat alles mit einer Entlausungsmaschine. Der Ostschweizer Vater von Agnes Seiler war während seines Aktivdienstes im Kandersteger Grand Hotel Belvédère zuständig für die Entlausung der Internierten. Eine seiner Aufgaben war die Reparatur der dortigen Entlausungsmaschine. Nach dem Zweiten Weltkrieg war für den Vater klar: Ich will zurück nach Kandersteg.

Ohnehin lässt sich Agnes Seilers Geschichte nicht erzählen ohne die ihres Vaters. Er hat sie geprägt wie kein anderer: Er war ein Pioniergeist. Aber auch einer, der oft zu viel auf einmal anriss – ausbaden musste das dann unter anderem Agnes…