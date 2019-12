BLICK IN DIE WELT - Von «leeren Blättern in der Weltgeschichte»

Von «leeren Blättern in der Weltgeschichte»

«Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr», schrieb der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 –1831). Das heisst so viel wie: Historisch ruhige Zeiten ohne Kriege, Krisen und Konflikte und ohne dramatische Umwälzungen sind bessere Voraussetzungen für ein bisschen Glück als «interessante» Zeiten, in denen kein Stein auf dem anderen bleibt. Aber irgendwo ist ja bekanntlich immer irgendetwas los, die «leeren Blätter» in der Weltgeschichte, die glücklichen Zeiten also, sind dünn gesät. Und doch gibt es immer wieder Perioden, in denen eine grosse Mehrheit der Menschen mit Zuversicht in die Zukunft blickt, in denen Aufbruchstimmung herrscht – und trotzdem ein grosses Kapitel…