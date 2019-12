Christian Schranz-Schranz, Achseten

Christian Schranz-Schranz wurde 1936 als erstes von sieben Kindern in Achseten geboren. In seinen Kinderjahren, während des zweiten Weltkriegs, war sein Vater oft im Militärdienst. So musste er früh im Stall mit anpacken. Als er die Schule verliess, war die Berufswahl noch kein grosses Thema. Sein Vater fragte: «Willst du die Zimmerlehre machen oder kommst du mit zur Arbeit ins Zimmergeschäft der Gebrüder Schranz?» Also lernte er Zimmermann und führte die Arbeiten gerne und exakt aus. Christian und Friedelies Inniger heirateten und bekamen sieben Kinder. Arbeit war unseren Eltern nie eine Last, wir staunten oft über ihre handwerklichen Begabungen für kleine Details. Wegen eines Rückenleidens musste er seinen Beruf als Zimmermann aufgeben und verlegte Boden-und Wandbeläge. Einige Jahre…