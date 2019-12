Das erste Dreierpack der Saison

EISHOCKEY Der EHC Kandersteg I erzielte mit einer Willensleistung den ersten Vollerfolg der laufenden Spielzeit und schlug auswärts den EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz mit 4:2 Toren.

Die Gäste aus dem Oberland wollten die guten Erlebnisse aus den vergangenen Spielen mitnehmen und von Anfang an den Tarif durchgeben. Dies gelang ihnen in den ersten Minuten gar nicht mal so schlecht. Sie konnten sich ein paar gute Torchancen erarbeiten. Doch fanden die Berner immer besser ins Spiel. Torhüter Grégory Steiner strahlte aber eine unglaubliche Sicherheit aus und konnte nicht bezwungen werden. Er sollte auch für den Rest des sehr engen Spiels eine entscheidende Rolle spielen.

Im zweiten Drittel hielt das allzu bekannte Tief der Kandersteger Einzug. Die weiten Wege beim Spielerwechsel behagten ihnen…