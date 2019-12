Gute Plätze für die Kandersteger

LANGLAUF In Realp fanden am Wochenende vom 21. und 22. Dezember zwei Langlaufwettkämpfe statt. Die Kandersteger überzeugten in der Loipe.

SUSANNA STUDER

Der Skiclub Unterschächen organisiert seit Jahren kurz vor den Feiertagen den «Weihnachtslanglauf». Dieses Jahr erklärten sie sich bereit, direkt am darauffolgenden Sonntag eine Helvetia Nordic Trophy durchzuführen. Leider fehlt in Unterschächen, wie an vielen andern Orten in der Schweiz, der Schnee, und so wurden die beiden Läufe bei idealen Schneebedingungen in Realp ausgetragen. Am Start der beiden Rennen waren auch LäuferInnen des Skiclubs Kandersteg. Die Kandersteger fanden sich mit der Streckenführung und den Wetterbedingungen gut zurecht und durften sich über gute Platzierungen freuen.

Die Platzierungen des SC Kandersteg:…