JAHRESRÜCKBLICK 2019 - Teil 3

JULI

Der Hochsommer beginnt mit einem Stillstand: Zwei Pannen sorgen für einen Unterbruch bei der Niesenbahn. Erst ist ein elektronisches Überwachungselement defekt, dann fällt auch noch der Notantrieb aus. Rund 300 Fahrgäste werden per Heli abtransportiert. Der Rest des Jahres läuft aber wieder einwandfrei für die Bahn, die mit ihrem renovierten Berghaus gar ein «neues Zeitalter» einläutet. Ganz und gar nicht still stehen die Teilnehmer des Vogellisi-Berglaufs. Über 1000 AthletInnen nehmen die 12,6 km lange Strecke unter die Füsse – wieder einmal angeführt vom flinken OK-Chef Jonathan Schmid. Besonders in Wallung geraten aber die 20 Chinesen, die drei Wochen lang in der Adelbodner Eishalle Curling trainieren. Mit fachkundiger Schweizer Unterstützung werden sie fit gemacht für die…