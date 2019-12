JAHRESRÜCKBLICK 2019 - Teil 4

OKTOBER

Während die Bergbahnen Adelboden AG und die Bergbahnen Engstligenalp AG diverse Rekorde brechen, bangt der Adelbodner Weltcup langfristig um seine Existenz. Nach mehreren defizitären Jahren ist es Zeit für Lösungen – keine leichte Aufgabe für die neue Generation: Nach 25 engagierten Jahren übergibt VR-Präsident Peter Willen den Stab an Pascal von Allmen (links). Zusammen mit dem ebenfalls neuen Geschäftsführer Christian Haueter (r.) arbeitet er an einer Strategie für die kommenden Jahre. Rückenwind gibts von verschiedenen Unterstützern im Dorf – und vom neu gegründeten Gönnerclub.

Über Support kann sich auch die Natureisbahn Kiental freuen. Um den Unterhalt und die Sicherung des Freizeitareals kümmert sich von nun an der Förderverein Eymätteli Kiental. Was dieser noch braucht,…