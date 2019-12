KOLUMNE – FROM THE OTHER SIDE - Notstand

Notstand

Es wäre schön, hier etwas über die Weihnachtsbräuche in Australien zu schreiben. Über typisches Feiertagsessen – Crevetten und Mangosalat (weil Hochsommer ist und die Mangos nie besser schmecken als jetzt), Schinken (weil der britische Einfluss halt noch immer sehr gross ist), Pavlova (eine Meringuetorte mit Früchten, um deren Herkunft sich die Australier und die Neuseeländer genauso streiten wie die Schweizer und die Franzosen über die des Fondues). Dieses Jahr aber will es mit der festlichen Stimmung nicht so recht klappen.

Das Land brennt. Überall. Seit Monaten. Eine Fläche von der Grösse Belgiens ist inzwischen verbrannt, über tausend Häuser zerstört, mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, darunter zwei Feuerwehrleute. Der Lebensraum der Koalas entlang der Ostküste ist…