KOLUMNE – PUNKTLANDUNG - Reinwerfen statt rausschmeissen

Reinwerfen statt rausschmeissen

Erinnern Sie sich noch an die stinkende und rauchende Abfallhalde im oberen Engstligental talaufwärts links am Gegenhang kurz vor der Abzweigung in den Boden und ins Bonderle? Sie war nur eine der vielen unappetitlichen «Zierden» an Schweizer Dorfeingängen. Jene in Zermatt zwischen Bahntrasse und Fluss Vispa erlangte im März 1963 Weltruhm, als sie sich als Teil der Ursache einer Typhusepidemie am Fusse des Matterhorns mit über 400 Erkrankten und drei Toten entpuppte.

Zum Glück für Mensch und Umwelt ist diese einfache, gedankenlose und preiswerte Form der Abfallentsorgung im gros sen Stil längst Geschichte. Aber wenn ich heute entlang einer vielbefahrenen Stras se über Land unterwegs bin, bekomme ich den Eindruck, dass die elterlichen Gewohnheiten aus jener…