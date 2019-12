KOLUMNE – WIR MÜSSEN REDEN …! - Vom Streiten, Scheiden und Sterben

Vom Streiten, Scheiden und Sterben

Oft schreibe ich hier über das Tabuthema «psychische Krankheiten». Heute möchte ich den Blick auf ein anderes Tabu werfen.

Mein Mann und ich sind nicht verheiratet, haben aber zusammen zwei kleine Kinder. Wir sind eine ganz normale Familie und wenn ich über meinen Partner rede, dann sage ich ganz selbstverständlich «mein Mann ...» Aber oha! Das geht so nicht. Wie oft höre ich: «Ihr seid doch gar nicht verheiratet! Er ist doch nicht dein Mann.» Tja, was soll man da sagen? Ich entgegne dann immer: «Er ist ein Mann.» Dafür gibt es ziemlich viele Indizien. Nur ein Mann kann sooo laut schnarchen. Und pupsen. Und nur ein Mann hat so viele Brusthaare. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Weiter argumentiere ich: «Einen Menschen kann man gar nicht…