Martha Lauber-Inniger, Adelboden

Martha Lauber-Inniger wurde am 6. Dezember 1933 den Eltern Peter und Rosina Inniger-Germann als zweitjüngstes Kind geschenkt. Mit den sieben Schwestern verbrachte Martha eine schöne Kindheit im Bonderlen. Die Schule besuchte sie neun Jahre lang im Hirzboden.

Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Vater Peter Inniger war oft krank und konnte wenig verdienen. Sie durften aber Gottes Hilfe oft sichtbar erleben. Martha hat sich mit zehn Jahren bewusst entschieden, mit Jesus zu leben. Mit 16 Jahren im Unterweisungskurs der Gemeinde für Christus in Frutigen hat sie diesen Entscheid erneuert. Der Bibelvers, worin sie den inneren Frieden erhalten durfte, steht in Römer 10,4: «Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht.»

Nach dem Schulabschluss war Martha bei…