Platz 1 für Team Gilbach

Wie jedes Jahr wurde in Adelboden am Stephanstag intensiv Curling gespielt. Acht Teams kämpften in drei Partien um den Tagessieg. Der beste Einstieg in das Turnier gelang einer Mannschaft aus Thun. Skip Kurt Muhmenthaler erspielte sich mit seinen Familienmitgliedern einen hohen Kantersieg gegen das Team Jungen aus Adelboden. In der nächsten Runde musste aber auch er die Bitterkeit der Niederlage kennenlernen. Muhmenthalers fanden im gemischten Team Thun / Lyss einen starken Bezwinger. Somit wurde der Turniersieg im dritten Spiel unter den Teams Thun / Lyss und Gilbach ausgemacht, da diese zwei Equipen noch ohne Punkteverlust die Tabelle anführten. Diese Begegnung gestaltete sich bis zur Hälfte ausgeglichen, doch ein Viererhaus im vierten End brachte die Entscheidung zugunsten Björn…