SCHLUSSPUNKT - Der Kanton

DER KANTON

Kürzlich las ich, die Gemeinde und der Kanton seien vielen Menschen nicht mehr so wichtig. Erklärt wurde das mit der Globalisierung. In Zeiten des rasanten Wandels würden sich die Leute eher mit der Schweiz identifizieren. Die Bedeutung des eigenen kleinen Dorfs oder des Wohnkantons habe dagegen abgenommen.

Ich weiss nicht, ob diese Studie in allen Punkten richtig liegt. Nach meinem Eindruck spielt die Gemeinde schon noch eine grosse Rolle. Man ist zuerst einmal Adelbodner oder Frutiger, Kandergrunder oder Aeschiner. Und das bleibt man auch sein Leben lang, selbst wenn man wegzieht und längst woanders lebt.

Mit dem Kanton ist es allerdings etwas komplizierter. Ihre Landschaften und ihr Lebensgefühl liegen den Bernern schon am Herzen. Ein bisschen Stolz ist vielleicht auch im…