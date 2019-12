Spieglein, Spieglein ...

Bevor wir uns dem neuen Jahr zuwenden, schauen wir nochmals in den Rückspiegel: Wir machten uns auf die Suche nach Erlebnissen aus der Arbeitswelt, die uns in besonderer Erinnerung geblieben sind. Das Resultat sind persönliche journalistische Momente in gerahmter Form. Wir danken Ihnen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, für Ihre Lesertreue und wünschen Ihnen ein Jahr voller Ereignisse, an die Sie sich immer gerne erinnern werden.

Schreiben über die, die sonst immer schreiben. Schreiben über Drucker, die später drucken, was ich schreibe: In dieser Situation fand ich mich beim Verfassen eines Berichts zum gemeinsamen Firmenevent des «Frutigländers» und der Egger AG wieder. Während des Ausflugs auf die Engstligenalp nahm ich also sowohl die Rolle des Beobachters wie auch die des…