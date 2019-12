VORSCHAU - Klavierrezital von Silvia Harnisch

Klavierrezital von Silvia Harnisch

Am nächsten Sonntag ist die Pianistin Silvia Harnisch in Kandersteg zu hören. Sie lädt ein in das reiche Spektrum der Farben und Klänge. Sie beginnt ihr Klavierrezital mit «Siciliano» und der Chromatischen Fantasie und Fuge von J. S. Bach. Dann folgt sie den Spuren des heiligen Franziskus von Assisi und spielt Werke, die in innerem Zusammenhang zu seinem Sonnengesang stehen. Ein Teil des Konzertprogrammes ist dem Wasser gewidmet (Frédéric Chopin und Claude Debussy). Der abschliessende «Sonnengesang» des Franz von Assisi, komponiert von Franz Liszt, spiegelt die Liebe und Zuwendung des heiligen Franziskus zur Schöpfung Gottes wider.

PRESSEDIENST KONZERTSEKRETARIAT SILVIA HARNSICH

Ref. Kirche Kandersteg, Sonntag, 29. Dezember 2019, 17 Uhr, Eintritt frei,…