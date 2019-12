VORSCHAU - Träumerischer Stefanstag

Träumerischer Stefanstag

Die Brass Band Frutigen führt am 26. Dezember um 17 Uhr ein traditionelles Stefanstagskonzert in der Reformierten Kirche durch. Dieses Jahr hat die Band unter der Leitung von Adrian Germann ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Man darf sich freuen auf Melodien wie «I know him so well» aus dem Musical «Chess», auf gewaltigen Brass-Sound mit dem Stück «Enter the Galaxies» von Paul Lovatt-Cooper und auf viele weitere musikalische Perlen. Wie immer sind nach dem Konzert alle zu Glühwein und Glühtee eingeladen.

PRESSEDIENST BRASS BAND FRUTIGEN

Konzert in der ref. Kirche Frutigen: 26. Dezember, 17 Uhr. Eintritt frei, Kollekte.