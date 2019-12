Ziel: die heimische Junioren-WM

BIATHLON Matthias von Känel ist der einzige Frutigländer in der nationalen Kandidatengruppe. Nach einem harzigen Saisonstart lief es dem Junioren am letzten Wochenende besser. Zeigt die Formkurve aufwärts, kann er im Januar vielleicht sogar an der Junioren-WM auf der Lenzerheide teilnehmen.

KATHARINA WITTWER

Seit seinem 12. Lebensjahr hat sich Matthias von Känel dem Langlaufsport verschrieben. Mit 14 entdeckte er die Freude am Schiessen. Von diesen zwei Sportarten ist der Weg zum Biathlon kurz. Als Mitglied des Skiclubs Adelboden trainiert er unter den Fittichen von Toni Burn und Doris Trachsel. Letzten Sommer schloss der 19-Jährige mit Bravour die Lehre als Polymechaniker ab. Nun geht er ein Jahr lang zur Schule und will mit der Berufsmaturität abschliessen. «Seit ich die Schulbank…