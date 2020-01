«Künftig werde ich nur noch ganz normaler Zuschauer sein»

INTERVIEW Er doktorierte im Fach Biologie, verbrachte aber etliche Stunden seines Lebens auf dem Fussballplatz – als Unparteiischer. Der gebürtige Reichenbacher Stephan Klossner über die Gründe seines Rücktritts nach 20 Jahren, über Unterschiede zwischen Amateur- und Profifussball und über Berufskrankheiten eines Schiedsrichters.

«Frutigländer»: Herr Klossner, Sie waren jahrelang passionierter Spielleiter, standen in der Superleague 150-mal im Einsatz und traten auch international in Erscheinung. Im letzten Dezember traten Sie mit 38 Jahren zurück. Weshalb so früh?

Stephan Klossner: 1999 pfiff ich mein erstes Spiel bei den C-Junioren. Danach stieg ich Schritt für Schritt die Karriereleiter hoch. 2012 wurde ich Fifa-Schiedsrichter und steckte mir entsprechende Ziele …

… bestimmt hätten Sie…