Die Wildkatze – Tier des Jahres 2020

Die sehr scheuen und schwer zu beobachtenden Raubtiere sind in der Schweiz wieder häufiger anzutreffen. Vielerorts sind sie allerdings nicht mehr reinrassig, da sie sich zunehmend auch mit Hauskatzen paaren.

Wildkatzen waren schon früher recht selten, wie beispielsweise in einem Bericht des Naturkenners Conrad Gessner von 1551 zu lesen ist. Damals wurden die Tiere entweder gefangen und erschlagen oder mit Hunden auf Bäume gejagt und erschossen, da ihnen «Räuberei» in Feld und Wald nachgesagt wurde. So kam es, dass die wenigen verbliebenen Exemplare 1962 schweizweit unter Schutz gestellt wurden. Seither hat sich der Bestand wieder erholt, sodass einer Studie zufolge 2011 im Jura auf einer Fläche von 600 km2 etwa 600 bis 900 Exemplare festgestellt wurden. Da sie sich nur schwer beobachten…