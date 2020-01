Dramatisches Schlussdrittel

EISHOCKEY Beim zweiten Masterround-Spiel am Dienstag auswärts gegen den HCV Sion konnte Adelboden lange die Führung verwalten. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse, und der EHCA musste erst in die Verlängerung und dann ins Penaltyschiessen.

Die Adelbodner starteten gut in die Partie. Nach schöner Vorarbeit von Kropf traf der formstarke Tschanz zum 0:1. In der 15. Spielminute erhöhte Kropf im Powerplay gar auf 0:2. Kurz darauf mussten allerdings auch die Engstligtaler zum ersten Mal in diesem Spiel in Unterzahl agieren und kassierten prompt den Anschlusstreffer – Bonny hatte den Puck unhaltbar mit seinem Schlittschuh ins Tor befördert. Headschiedsrichter Hug entschied zuerst auf kein Tor, wechselte aber seine Meinung nach Rücksprache mit seinen Linienschiedsrichtern. Dies führte…