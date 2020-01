Ehrenamt in 72 Stunden

EHRENAMT Sie bauen Mini-Windkraftanlagen oder organisieren Suppenküchen – und haben dafür 72 Stunden Zeit. Gestern startete die schweizweite Aktion «72 Stunden», bei der über 20 000 Kinder und Jugendliche zahlreiche gemeinnützige Projekte in drei Tagen umsetzen. Diese Projekte orientieren sich an der Agenda 2030 – den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Nach 2005, 2010 und 2015 findet die Aktion nun zum vierten Mal statt – koordiniert von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände. Auch in Bern werden vereinzelt Projekte umgesetzt, etwa in Münsingen. Unter dem sprechenden Motto «GenerAktion 72 h» sollen junge und alte Leute zusammengeführt werden – etwa beim Basteln, Kochen oder Velo reparieren.

Bei der OKJA ganzjährig engagiert

Im Frutigland findet keine solche Aktion…