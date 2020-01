IM BILD - Gute Kombination beim Frutiger Winterball

Gute Kombination beim Frutiger Winterball

Die bequemsten Tanzschuhe, das schönste Kleid oder den edelsten Anzug angezogen, und man war bereit für den Winterball vom letzten Samstag. Für viele Gäste bietet der Anlass im Landhaus Adler perfekte Unterhaltung – sie kommen aus Tanzschulen oder wollen einfach nur den Abend geniessen. «Die Kombination von Essen, Trinken und Tanzen kommt sehr gut an. Wir mussten leider Gästen absagen, da wir maximal 50 Paare nehmen», erklärte Gastgeberin Andrea Schmid. So bleibe genug Platz, um Figuren zu tanzen und sich auf der grossen Tanzfläche gut bewegen zu können. Schon kurz nach dem Einlass schwangen die ersten Gäste das Tanzbein zur Musik von Peter Cicak. «Bei mir gibt es Musik ab den 1950er-Jahren bis heute, die gut zum Tanzen ist», so Cicak. Zum Apéro…