Junge Leute machen Zeitung

Schweizer Jugendmedienwoche 13.–19.1.2020

IN EIGENER SACHE Vom 13. bis zum 19. Januar findet die Schweizer Jugendmedienwoche statt. Mit dabei sind auch der «Frutigländer» – und über 20 junge Menschen, die sich für den Lokaljournalismus interessieren.

Mit Antonia Schranz und Anna Brügger kommen zwei von ihnen aus dem Frutigland. Vom bzi in Meiringen nimmt gleich eine ganze KV-Klasse am Projekt teil. Den weitesten Arbeitsweg hat aber die sportbegeisterte Vivienne Barandun: Sie reist extra aus dem aargauischen Bremgarten an.

Ebenso vielfältig wie die Wohnorte der Teilnehmer sind die Themen, die sie bearbeiten werden. Anna Brügger wird einen Jugendlichen porträtieren, der beschlossen hat, sich vegan zu ernähren. Antonia Schranz, Vivienne Barandun, Mathias Huggler und Cedric Gerber werden über…