Kleiner Brand in Aeschiried

Am letzten Freitagnachmittag bot sich dem «Frutigländer»-Leser Erich Salzmann in Aeschiried dieser Anblick (siehe Bild links). Vom Restaurant Chemihütte aus beobachtete er, wie auf dem Grundstück etwas unterhalb des ehemaligen Ferienzentrums plötzlich hohe Flammen aufloderten. Der Aeschiner Gemeindeschreiber Lukas Berger bestätigt auf Anfrage, dass bei der Feuerwehr um 15.30 Uhr ein Notruf eingegangen sei, weil sich ein Holzstapel entzündet habe. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, grösseren Sachschaden an Gebäuden oder Verletzte gab es nicht. Gemäss Berger ist die Ursache des Feuers noch unklar – die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen.

BENJAMIN HALTMEIER