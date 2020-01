KOLUMNE – FROM THE OTHER SIDE

Die Sache mit den Larrikins

Ein Larrikin ist nicht etwa ein bunter australischer Vogel oder eine tödliche Wüstenschlange. Nein, der Larrikin ist ein Mensch – ein Rowdy, ein Rüpel. Ein gutmütiger zwar, aber auch einer, der Problemen nicht unbedingt aus dem Weg geht. Strassenschlau. Oder buschschlau, müsste man hier wohl eher sagen. Der Begriff wurde im 19. Jahrhundert populär, damals, als es mit Recht und Ordnung doch an manchen Orten im Land noch so haperte. Die sogenannten «Bushranger» waren hauptsächlich junge Männer, die sich gegen die Kolonialbehörden auflehnten. Oft waren es Nachfahren von Deportierten, die in Armut aufwuchsen, kaum Perspektiven hatten und mit den Behörden eher wenig am Hut hatten. Die unglaubliche Grösse des Landes kam ihnen entgegen – im Busch konnte man sich gut…