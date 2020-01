KOLUMNE – UNTERLÄNDER IM OBERLAND - Stiller Januar …

Stiller Januar …

Januar – diesen Monat mag ich in den Bergen am liebsten: verschneite Bäume … der Engstligen-Bach mit seinen glitzernden Steinen, auf denen Eisblumen blühen … der gefrorene Wasserfall, der wie eine gigantische Skulptur am Berg klebt. Und natürlich: der Wildstrubel mit seinem Schneerücken, so wie wir ihn als Kinder auch im Sommer kannten.

Irgendwie hat die stille Winterwelt nach dem knallenden Neujahrsrummel etwas Verzaubertes, Magisches.

Und vor allem: Man ist unter sich.

Touristen kommen nur am Wochenende. Oder dann wie Heuschreckenschwärme ans grosse Rennen.

Jetzt wird das kleine Adelboden zum grossen Weltort. Schon nach dem ersten Lauf ist mein Garten vollgepisst, vollgekotzt – nein. D a s muss ich nicht haben. Ich ziehe Leine. Und verdufte nach Thun, wo die Januar-Welt…