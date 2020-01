Kribbelig bis in die Haarspitzen

Wenn es nach den 19 Athleten vom Bad Heustrich ginge, könnte es schon losgehen. Vom 23. bis 26. Januar finden die National Winter Games 2020 in Villars statt. Das Team Emdthal tritt in den Kategorien Ski Alpin, Langlauf und Unihockey an.

MICHAEL SCHINNERLING

«Es ist das letzte Training vor Villars. Wir machen heute Abend drei Spiele und werden den Ernstkampf 1:1 üben», erklärten die Coaches Andrea Teuscher und Priscilla von Känel den acht Unihockeyspielern am Montag. Mit grösster Begeisterung wurde das Training in der Halle absolviert. Am Mittwoch war die Langlaufgruppe unter der Regie von Reto Lauber auf der Engstligenalp und bereitete sich vor. «Wir konnten nicht so viel üben und sind nun dabei, alles aufzuholen», meint Reto Lauber. Das Team Langlauf trainiert er mit Matthias von Känel.…