Open-Air-Anlass mit wechselndem Wetter

CURLING Am BOCA Turnier in Kandersteg nahmen 24 Teams teil. Die Einheimischen mischten dabei oben mit. Auch wurde erneut ein Turnier um den Unspunnen-Stein ausgetragen.

MICHAEL SCHINNERLING

«Wir haben nicht schlecht gespielt», erklärte Walter Bohler letzten Freitag nach dem Auftaktsieg seines Teams CC Frutigen. Dieses Open-Air-Curling hat seine eigenen Gesetze, wie die Frutiger schnell lernten. Zum einen ist die Eisfläche schwer zu lesen. Zum anderen ging es beim Abspielen des Steins Richtung Bahnhof leicht bergauf. «Deshalb hatten wir viel Glück, das Spiel für uns zu entscheiden», so Bohler.

War das Wetter am Freitag noch perfekt, so musste man am Samstag wegen Schneefalls in der Curlinghalle spielen. Die Finalspiele am Sonntag konnten wieder auf der Bahnhofsmatte ausgetragen werden. Nach…