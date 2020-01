SCHLUSSPUNKT - Muss man alles wissen?

MUSS MAN ALLES WISSEN?

Nicht gerade freudestrahlend sitzt Klein Johann Gottlieb Schneider auf dem Schoss seiner Grossmutter, also meiner Ururgrossmutter väterlicherseits. Diese macht ebenfalls ein sehr ernstes Gesicht auf dem leicht vergilbten Schwarz-Weiss-Bild. Ich habe es ja nicht so mit der weitläufigen Verwandtschaft. Und dennoch habe ich die Zeit über den Jahreswechsel genutzt und endlich die gros se Kartonschachtel mit den Familienfotos digitalisiert. Darin ist auch oben erwähntes Bild aufgetaucht.

In derselben Zeit habe ich auch einen Text gelesen, in dem jemand ausführlich beschreibt, wie eine DNA-Analyse sein Leben verändert hat. Er wusste anschliessend nicht nur, dass er wohl zu über 50 Prozent aus dem nordeuropäischen Raum stammt und zudem einen hohen Anteil aus dem…