SCHLUSSPUNKT - Zeitungsenten – oder Hasen?

ZEITUNGSENTEN – ODER HASEN?

Mit dem Journalismus ist es so eine Sache: Arbeitet man in diesem Beruf, muss man über alles Bescheid wissen – doch auf kaum einem Gebiet kennt man sich wirklich gut aus. Binnen weniger Stunden soll man zum Experten für Hochwasserverbauungen werden, und schon am nächsten Tag ist das Schweizer Rentensystem dran. Mit all seinen Feinheiten. So spannend das auch ist: Das Risiko für peinliche Fehler ist natürlich enorm.

Und ich behaupte, dass jede Redaktion ihre eigenen blinden Flecken hat. Bei uns gibt es zum Beispiel niemanden, der besonders firm in den gängigen Sportarten ist – auch wenn wir sie grundsätzlich sehr schätzen. So geschah es, dass ich an einem anstrengenden Produktionstag aus dem SC Langnau kurzerhand den SC Langenthal machte. Die ursprüngliche…