SCHLUSSPUNKT

DAS SALZ DER BERGE

Die Schweizer Salinen wollen 2020 seismische Messungen durchführen. Das klingt harmlos. Aber reden wir mal Klartext. Denn was die Salzindustrie eigentlich meint, ist: «Wir verursachen auf der Suche nach Salz mal eben absichtlich ein Erdbeben.» Bei der Landseismik wird der Untergrund nämlich durch künstlich erzeugte Wellen untersucht, und die stammen üblicherweise von Hammerschlägen, Fallgewichten, Knallpatronen oder gar Sprengungen. Dass auf solche künstlichen Wellen öfters mal echte Beben folgen (etwa bei der Förderung von Schiefergas und -öl), wird mit keinem Wort erwähnt. Und das können wir uns gerade nicht leisten: 2019 wurden hierzulande 1670 Erdbeben registriert – ein gefährlicher Rekord.

Also, Messungen hin oder her, lasst das Knallen und Hämmern im Boden sein!…