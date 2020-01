Schnelle Läufe am Neujahrsriesenslalom

SKI ALPIN Bei perfekten Pistenbedingungen wurde am vergangenen Donnerstag das Rennen des Skiklubs Frutigen durchgeführt. Über 50 FahrerInnen kämpften dabei um Podestplätze.

Zu Beginn traten die jüngsten Fahrerinnen und Fahrer an Elsigen an. Ein besonders guter Lauf gelang dabei Alexandra Schranz und Lenny Wyssen. Anschliessend waren die Älteren an der Reihe. Bei den Rennen sicherten sich Kenzo Rüegg und Malea Mürner gleich den Tagessieg. Lenny Wyssen konnte bei den Knaben JO I als einziger seinen Titel vom Vorjahr verteidigen. In den Kategorien Damen und Herren waren Anita Germann und Manuel Rösch am schnellsten. Das Rennen war die Hauptprobe für die kommenden Wettbewerbe dieser Saison.

LIVIA SCHMID, SK FRUTIGEN

Die vollständige Rangliste und Fotos des Rennens finden Sie in unserer…