Die Leerwohnungsziffer gibt Auskunft über den Wohnungsmarkt.

Liegt diese Ziffer über 1,5 Prozent, spricht man von einem gut funktionierenden Wohnungsmarkt, weil genug freier Wohnraum vorhanden ist. Aktuell liegt die Leerwohnungsziffer in der Schweiz bei 1,66 Prozent, das entspricht gut 75 000 Wohnungen. Die Unterschiede sind jedoch gross: In der Stadt Zürich sind 0,14 Prozent der Wohnungen frei, in Pieterlen (BE) fast 12 Prozent.

