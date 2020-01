Das Curling-Team Adelboden (Marc Pfister mit Tim Jungen, Björn Jungen und Simon Gempeler) hat sich am Wochenende 25./26. Januar 2020 für die Schweizermeisterschaft qualifiziert. Mit nur einer Niederlage schloss das Team in der Super League Männer in Matten b. Interlaken auf dem ersten Rang ab.