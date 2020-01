Tapfer gekämpft

EISHOCKEY Der Klassenunterschied war einfach zu gross: Gegen den übermächtigen Gruppenersten EHC Mirchel zeigte der EHC Kandersteg am Samstag viel Moral – der Gast verlor aber trotzdem klar mit 0:11 Toren.

Beim EHC Mirchel spielen ganze zwölf Ehemalige aus der Mysports-League-Mannschaft des EHC Thun. Diese werden unter anderen mit zwei Spielern mit Nationalliga-Erfahrung ergänzt. Der EHC Kandersteg I kann ausser Torhüter Grégory Steiner keine Einsätze in der dritthöchsten Liga vermelden, von der Nationalliga gar nicht zu sprechen. Entsprechend waren die Kräfteverhältnisse ziemlich klar. Dies widerspiegelt sich auch in der Tabelle. Die Gastgeber führen die Tabelle mit zwei Verlustpunkten an.

Gutes Mitteldrittel gezeigt

Die Kandersteger wehrten sich über grosse Strecken gut. Aber letztlich…