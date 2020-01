Unglückliche Niederlage nach dem Penalty-Schiessen

EISHOCKEY Die Zwischenrunde begann am Sonntag mit dem Besuch des Tabellennachbarn HC Vallée de Joux. In einem Spiel, das die Adelbodner hätten gewinnen müssen, konnten sie am Schluss nur einen Punkt verbuchen – obwohl sie mehr Spielanteile besassen.

Das Startdrittel warf keine grossen Wellen, die Einheimischen waren überlegen und diktierten das Spielgeschehen. Und doch lagen sie nach dem ersten Abschnitt 0:1 zurück. Entgegen dem Spielverlauf gelang den Waadtländern eine halbe Minute vor der Pause der Führungstreffer. Das zweite Drittel begann mit einem krassen Fehlpass in der Adelbodner Verteidigung. Die Gäste nahmen das Geschenk dankend an und markierten den zweiten Treffer. Nun reagierten die Engstligtaler: Zunächst nutzte Alexander Tschanz eine Überzahl zum Anschlusstreffer aus, dann…