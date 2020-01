VORSCHAU - 3. Zusatzvorstellung X-Alps

3. Zusatzvorstellung X-Alps

Aufgrund grosser Nachfrage gibt es nach fünf ausverkauften Vorstellungen am 15. Januar eine letzte Chance, Chrigel Maurers spannende Multimedia-Show zu den X-Alps in der Badi Lounge zu besuchen. Maurer hat das Alpenrennen von Salzburg bis Monaco sechs Mal in Serie gewonnen. In der unterhaltsamen Show erzählt er anhand von eindrücklichen Bildern, Videos und Grafiken, welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen gab.

PRESSEDIENST KANDER KULTUR

Multimedia-Show: Mittwoch, 15. Januar, Badi Lounge Frutigen, 20 Uhr / 19.30 Uhr Türöffnung. Reservationen unter www.kanderkultur.ch