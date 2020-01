VORSCHAU - Von Lerche bis Zitronenfalter

Von Lerche bis Zitronenfalter

«Singvögel und Schmetterlinge in unserem schönen Land»: Unter diesem Titel findet der Vortrag des Frutigers Eduard Allenbach statt. Der Referent entführt das Publikum am Mittwoch, 22. Januar, mit eindrücklichen Bildern in die zauberhafte Welt der einheimischen Tierwelt. Der Anlass beginnt um 19.45 Uhr in der Aula des Schulzentrums Widi.

PRESSEDIENST VHS FRUTIGLAND

Vortrag: Mittwoch, 22. Januar. Anmeldung nicht erforderlich, Kollekte.