Weltcup: Positive Signale aus der Politik

WINTERSPORT Bekanntermassen brauchen die Weltcups in Wengen und Adelboden mehr Geld, um auf Dauer überlebensfähig zu sein. Woher dieses kommen soll, ist noch nicht ausgemacht. Doch aus der Politik lassen sich zunehmend positive Signale vernehmen. So spricht sich etwa SVP-Ständerat Werner Salzmann für mehr Unterstützung der Rennen aus. Auch FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen zeigt sich dafür aufgeschlossen. Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP) formuliert es zwar nicht ganz so direkt, doch auch ihre Äusserungen lassen sich dahingehend deuten. Man müsse sich im Kanton Bern generell Gedanken machen, ob man traditionsreiche Grossanlässe mehr unterstützen sollte. Und Regierungsrat Christoph Ammann (SP) spricht von geplanten Verhandlungen.

HÜS