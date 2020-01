Wo bei der Feuerwehr der Schuh drückt

Knapp 100 Angehörige umfasst die Feuerwehr Frutigen heute. Der Bestand sinkt kontinuierlich, was den Verantwortlichen Sorgen bereitet. Zum Glück war 2019 ein eher ruhiges Einsatzjahr.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Weniger Einsätze wegen Feuer oder Insekten, dafür mehr als Unterstützer bei medizinischen Notfällen (First Responder) oder durch automatische Brandmeldeanlagen. So sieht die Bilanz von Kommandant Gerhard Schranz aus. In Erinnerung bleiben mehrere Einsätze der Strassenrettung wie im April ein Selbstunfall in Adelboden mit tödlichem Ausgang oder Ende Juli die Kollision zweier Fahrzeuge beim Schulhaus Kandergrund, wo der Verkehr längere Zeit umgeleitet werden musste.

Eine spektakuläre Kuhrettung

Im Februar wurde mithilfe eines Helikopters ein Flächenbrand in Innerschwandi gelöscht, der…