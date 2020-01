Zwei Neue im Vorstand der Schwingersektion

Statt einen weiteren Abend unter dem Tannenbaum zu sitzen, trafen sich die Mitglieder der Schwingersektion Reichenbach wie jedes Jahr in der Altjahrswoche zur HV. Präsident Ruedi Zahler eröffnete die Versammlung am 28. Dezember vor 60 Mitgliedern. Der Verein hat ein spannendes Jahr hinter sich, feierte er doch sein 100-jähriges Bestehen gebührend mit dem Jubiläumsschwingfest und einem Jubiläumsabend für alle Mitglieder. Res Bühler aus Scharnachtal wurde für seine wertvolle Mitarbeit als Personalchef der über 200 Helfer-Innen, die am Jubiläumsschwingfest zum Einsatz kamen, gedankt.

Die Schwingersektion nahm im vergangenen Jahr 25 neue Mitglieder auf und zählt nun über 400. Besonders erfreulich sind die 16 Jungschwinger, von denen voraussichtlich alle nächstes Jahr wieder auf dem…