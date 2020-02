EISSTOCKSCHIESSEN Am vergangenen Sonntag war Grosskampftag in der Sportarena Adelboden: Der lokale Eisstockclub führte zum achten Mal die Westmeisterschaft durch (die Schweiz ist in drei Regionen eingeteilt, Adelboden gehört zur Westregion). Es traten 13 Teams mit motivierten 52 SpielerInnen an. Die Spannung war kaum zu überbieten, und der Lärm der aufeinandertreffenden Eisstöcke erinnerte an Gewehrschüsse. Es wurde während sechseinhalb Stunden um den Sieg gerungen. Am Schluss ging das Team Zweisimmen-Rinderberg 1 als Sieger hervor.

Die Präzisionssportart weist Ähnlichkeiten mit Curling und Boccia auf: Ein Ziel muss so genau wie möglich getroffen werden. Dafür wird der schwere Stock am Stiel aufgenommen und auf die Eisfläche gesetzt, auf welcher er dann gleitet. Doch nur, wenn jeder…