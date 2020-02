CURLING Seit Sonntag läuft in Thun die Schweizermeisterschaft. Die beiden Frauenteams Oberwallis und Langenthal haben sich für die Round Robin qualifiziert. Die Adelbodner Herren verpassten den Einzug dagegen knapp. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist unglaublich, was das Team Oberwallis mit Briar Hürlimann; Elena Stern (Skip), Lisa Gisler und Céline Koller in Thun ablieferte: Am Ende der Qualifikation stand das Team mit dem Maximum von zwölf Punkten aus sechs Spielen da. Selbst Team Aarau, immerhin Weltmeister und Schweizermeister 2019, konnte das Quartett nicht aufhalten. Selbst anstrengende Spiele wie das letzte gegen Lausanne-Olympique Gstaad entschied Oberwallis für sich. Was ist das Geheimnis des Erfolges? «Viel Training, Kampfgeist und Vertrauen ins Team. Dass wir hier keine…